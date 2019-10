Piektdienas horoskops: 4. oktobris

AUNS Pastāv lieliskas iespējas iegūt jaunus kontaktus, sastapt interesantus, radošus cilvēkus, smelties no tiem idejas, iedvesmu. Savukārt, risinot finansiālos jautājumus, jābūt ļoti piesardzīgam!

DVĪŅI Neatkāpies no saviem sapņiem, tuvākajām iecerēm tikai tāpēc, ka apstākļi liek savus šķēršļus. Radušās problēmas būs samērā viegli pārvaramas, tev tikai nāksies nedaudz vairāk papūlēties kā ierasts.

JAUNAVA Neļausi nekam novērst savu uzmanību no darba lietam, jo tās tev būs pārākas par visu. It sevišķi tas būs jūtams, to Jaunavas zīmju pārstāvju vidū, kuri nesen uzsākuši savas profesionālās gaitas.