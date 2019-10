Maskavas forštatē zagļus nodod aizsvīduši automašīnas logi

Īsi pēc pusnakts, patrulējot Maskavas forštatē, Kalupes ielā policisti pamanījuši “Volkswagen” markas automašīnu, kas nepareizi novietota. Transportlīdzeklim bija aizsvīduši logi un tajā atrodas personas. Policisti nolēma pārbaudīt šo personu identitāti, kā arī to, kādēļ transportlīdzeklis savādi novietots.

Saruna ar automašīnā sēdošajiem izvērtās krietni vien īsāka, jo abas automašīnā esošās personas metās bēgt. Vienai no personām izdevies nozust, bet otru policisti aizturēja, lietojot elektrošoku.

Jaunieti noāķēja no palešu kalna, kurā viņš iepinās, cenšoties aizbēgt no policista, un nogādāja līdz patruļauto, savukārt viens no inspektoriem devies atpakaļ uz notikuma vietu.