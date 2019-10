Šteinberga un Meldere kļūst par "TTT Rīga" pretiniecēm Eirolīgā

Pamatturnīra A grupā Venēcijas komandu sagaida Latvijas flagmanis "TTT Rīga", iepriekšējās sezonas čempione Jekaterinburgas UGMK un Orenburgas "Nadežda" no Krievijas, Prāgas ZVVZ USK no Čehijas, Buržas "Tango" no Francijas, Brenas "Etixx Mithra Castors" no Beļģijas un "Čukurova" no Turcijas.

Šteinberga šajā mačā laukumā pavadīja 32 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā guva 16 punktus. Viņa iemeta sešus no 13 divpunktu metieniem un četrus no sešiem soda metieniem, bet aizmeta garām divus tālmetienus.

B grupām bez Gdiņas komandas cīnīsies arī Kurskas "Dinamo" no Krievijas, Stambulas "Fenerbahce" no Turcijas, Šopronas "Uniqua" no Ungārijas, Skio "Familia" no Itālijas, Žironas "Spar Citylift" no Spānijas, kā arī Lionas ASVEL un Monpeljē "Basket Lattes" no Francijas.