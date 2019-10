"InSight" ir aprīkots ar īpaši jūtīgu seismometru ar nosaukumu "Seismiskais eksperiments iekšējai struktūrai" (Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS)), kas var uztvert tik smalkas vibrācijas, kā vēja brīze. SEIS izstrādājusi Francijas kosmosa aģentūra, sadarbojoties ar partneriem.

SEIS tika radīts, lai klausītos "marsatrīces". Zinātnieki vēlas izpētīt, kā to radītie seismiskie viļņi pārvietojas planētas iekšienē, pirmo reizi atklājot Marsa dziļākās iekšējās struktūras.

Seismometrs sāka ievākt datus 2019. gada februāri, bet uztvert pirmo rūkoņu izdevās aprīlī. Pirmajai fiksētajai "marsatrīcei" bija neparasti augsts seismiskais signāls, salīdzinot ar to, ko zinātnieki ir dzirdējuši pēc tam. Līdz šim fiksēti vairāk nekā 100 gadījumi, par 21 no kuriem ir spēcīga pārliecība - tās ir "marsatrīces". Pārējām vēl jāizslēdz citi iespējamie cēloņi.

NASA nu ir publicējusi divu seismisko aktivitāšu skaņas ierakstu. Viena no tām fiksēta 22. maijā, bet otra - 25. jūlijā. Ierakstītās skaņas frekvences ir pārāk zemas, lai tās spētu saklausīt cilvēka auss, tādēļ tās tika paātrinātas un nedaudz apstrādātas. Klausoties "marsatrīces", ieteicams lietot austiņas.

SEIS nav problēmu uztvert seismiskās aktivitātes, tomēr tā jūtīgo sensoru dēļ zinātniekiem "jāizfiltrē" daudz dažādi blakustrokšņi. Laika gaitā ir izdevies iemācīties, kādi tieši tie ir. Un kaut gan dažus no tiem pamanīt ir grūti, tie "InSight" komandai palīdz sajust, ka aparāts patiešām atrodas uz Marsa.

"Tas ir bijis ļoti aizraujoši, it īpaši sākumā, dzirdēt pirmās vibrācijas no nolaišanās aparātā. Tu iztēlojies, kas patiesībā notiek uz Marsa," sacīja viens no komandas zinātniekiem.