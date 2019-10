Jaunā "Māmiņu kluba" vadītāja Rūta Dvinska: Domājat, es kādreiz nenoraujos un nesakliedzu?

“Es nesen saņēmu vēstuli, kurā rakstīts apmēram - “man patīk Tev sekot, bet rodas iespaids, ka Tu esi ideāla mamma”. Pirmkārt, es jūs nomierinošu, TĀDU NAV. Vai gluži pretēji, katram bērnam sava mamma ir ideāla. Bet, ziniet, es patiešām ļoti cenšos un mans apzināts lēmums ir dalīties šeit ar saviem panākumiem nevis neizdošanos (ja vien tam nav kāda pievienotā vērtība, protams). Tā ir mana dziļa pārliecība - izmantot šo platformu, lai tā ceļ un ir jēgpilna. Man te nav nekāds “instagram vs reality”, mans instagrams ir mans reality, tikai tā ir tā daļa realitātes, kuru vēlos parādīt. Un nevis, lai radītu kaut kādu tur maldīgu priekšstatu par sevi un savu “vienmēr ideālo” dzīvi, bet gan, lai dalītos ar to, kas man pašai sagādā prieku!

Nav nepārtraukti jādalās ar ikdienas nebūšanām, lai citi zinātu, ka mani tādas piemeklē. To jāsaprot katram, kuram iedalīta kaut neliela deva kritiskās domāšanas. Ko jūs domājat, Keita Midltone nekakā?

Bet kādu vērtību sabiedrībai dotu video, kur viņa parāda kā to dara?! Tas, ka tam būtu miljardiem skatījumu, tas gan skaidrs, jā! Jums šķiet, ka mani bērni neslimo un es viņiem ar histēriju nešņaucu puņķus ar to garo trubu no deguna? Domājat, es kādreiz nenoraujos un nesakliedzu?