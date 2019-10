Anna Rozīte: Ja gribi kaut ko sasniegt, atsakies no tā

Tādām lielām un ļoti apmeklētām pilsētām kā Parīze ir viens “trūkums” - tajās ir pārāk daudz ko darīt un redzēt! Un pat nedēļas laikā, kur nu vēl 4 dienās, kā bija mums, (cienot bērna tempu) VISU nevarētu apmeklēt un piedzīvot! Es aizvien labāk sāku sadzīvot ar domu - ka pilnīgi visu redzēt mēs nevarēsim, ka jāatstāj kaut kas arī citām reizēm. Tas man nāca grūti :) Mans vislielākais izaicinājums ceļojumos ar bērniem ir atrast balansu. Starp “tieši bērniem” piemerotām aktivitātēm un vispār kultūrvēsturiskām vērtībām un apskates vietām. Jo es tiešām neuzskatu, ka bērns var izdzīvot tikai akvaparkā un viss pārējais ir pieaugušajiem. Protams, dozēti, pakāpeniski, bet, manuprāt, ir jāpiedāvā arī aktivitātes un apskates objektus, kas ir paredzētas visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma, kas stāsta par konkrētu valsti, tās kultūru, vērtībām, ļauj piedzīvot kaut ko ārpus ierastā mūsu ikdienā utt. Šoreiz Parīzē 4 dienās mums izdevās apmeklēt: 💙 Eifeļa torni (noteikti pērciet biļetes iepriekš!!) un Triumfa arku; ❤️ Kruasānu meistarklasi bērniem (atradām airbnb.com); 💙Jardin des Plantes (Dabas muzejs kopā ar botānisko dārzu. Daudz aktivitātes bērniem. Pretī šī muzeja ieejai var padzert tēju austrumu stilā (Salon de Thé de la Grande Mosquée de Paris); ❤️ Montmartru. Jārēķinās ar ļoti daudz cilvēkiem. Vēl bez The Basilica of the Sacred Heart of Paris un Mīlestības sienas apmeklēšanas vērta ir kafejnīca Café des Deux Moulins, kurā tika uzņenta filma Amelie. Montmartrā esot arī jauks Dali muzejs un Romantikas muzejs, ar skaistu dārzu, kur padzert tēju; 💙 Luvra. Ļoti dozēti. Iepriekš izvēloties dažus darbus, kurus vēlamies apskatīt. Un, protams, biļetes jāpērk iepriekš, lai nestāvētu ļoti garās rindās + pastaiga pa Jardin des Tuileries, kas ir ļoti, ļoti skaists dārzs; ❤️ Conciergerie - vieta, kur kādreiz bija cietums. Šajā muzejā ar planšetes palīdzību tiek piedāvāta iespēja ieraudzīt kā šīs telpas izskatijās, kad viena no cietumniecēm bija Marija Antuanete; 💙Viena no manām mīļākajām vietām Parīzē (un Emi arī ļoti patika) ir Jardin du Luxembourg. Tur 1) ir pasakaini skaisti, 2) ir daudz aktivitātes bērniem; (skat. tālāk manu komentāru zemāk)⬇️ ;) #annasceļojumupiezīmes

