Stojanovičs: Ja futbolisti bēg no intervijām, tātad arī izvairās no bumbām laukumā

"Jā, daži spēlētāji nav tie labākie runātāji, tomēr, ja tu esi profesionālis, ir jāspēj uzņemties atbildība par to, ko esi izdarījis laukumā. Spilgts piemērs bija pirms spēles ar Maķedoniju, kad es prasīju puišiem, kurš ar mani nāks uz preses konferenci. Man, par brīnumu, es saņēmu deviņus atteikumus."

"Kāpēc jūs nenākat? Baidāties atbildēt uz jautājumiem?" savu retoriku, kas reiz bija vērsta pret izlases spēlētājiem, atstāstīja treneris. "Protams, ir viegli dzīvot, kad viss ir lieliski, taču arī es neesmu priecīgs iet un stāstīt par mūsu neveiksmēm. Tomēr es to daru, jo tas ir mans pienākums. Šo profesiju izvēlējos es pats, un to pašu izdarīja arī viņi. Tāpēc man rodas šie jautājumi, kāpēc spēlētāji mūk prom no atbildības."