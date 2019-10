"Viņš grib man pārdankot pāri? Tas ir labi." Porziņģis pieņem "Knicks" debitanta izaicinājumu

Aizvadītajā sezonā, būdams traumēts, Porziņģis tika aizmainīts uz Dalasas "Mavericks". Šķiršanās no Ņujorkas nebija pati gludākā, tādēļ "Knikcs" jaunā spēlētāja komentārus varēja uztvert kā mēģinājumu izpatikt vietējai publikai.

"Viņš grib man pārdankot pāri? Tas ir labi. Esmu metienu bloķētājs. Man vienalga, ko citi saka, es esmu viens no labākajiem metienu bloķētājiem līgā," par savām spējām pārliecināts ir latviešu spēlētājs.

"Vienmēr esmu gatavs izaicinājumam. Uzskatu, ka priekš viņa, tas ir diezgan labs mērķis. Būs forši, ja viņš mēģinās. Es to cienu," Porziņģis pauda gatavību Bereta "uzbrukumam".

Kāds no klātesošajiem medijiem latviešu spēlētājam pajautāja, kurš uzvarēja Porziņģa un Dončiča privātajā trīspunktu konkursā, uz ko latviešu zvaigzne, smejoties, atbildēja: "Neatceros...Bet zinu, ka biju labāks metienos no centra un tas ir pats būtiskākais. Aizgāju no treniņa kā uzvarētājs. Rīt būs jauna diena."