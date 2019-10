"Tajā laikā galvenais bija nozieguma atklāšanas procents. Ja juta, ka, piereģistrējot noziegumu, neko tur nevarēs izdarīt, tad labāk neko nedarīt. Tad tā lieta neiet kopējā negatīvajā statistikā. Es ļoti labi atceros no slēgtajām prokuratūras partijas sapulcēm - viena no galvenajām tēmām bija noziegumu atklāšanas procents. Tā to procentu mēģināja bīdīt un visi ar to rēķinājās. Ja varēja kaut ko izdarīt, tad darīja, ja nē… Nu, tad labāk, lai nav tas sliktais rezultāts," atklāj grāmatas "Maniaks" autors Andris Grūtups.