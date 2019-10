No decembra vilcieni vairs neapstāsies vairākās mazajās stacijās

Decembrī, kad stāsies spēkā AS "Pasažieru vilciens" jaunie kustības saraksti, Krustpils virzienā vilcieni vairs neapstāsies pieturā "Dendrārijs" (Skrīveru novadā) un "Ozolsala" (Krustpils novadā), bet Valgas virzienā - pieturvietā "Baltezers" (Ādažu novadā), "Silciems" (Inčukalna novadā), "Bāle" (Beverīnas novadā), "Brenguļi" (Beverīnas novadā), "Seda" (Strenču novadā) un "Saule" (Valkas novadā). Sešās no minētajām astoņām pieturvietām vidējais apkalpoto pasažieru skaits vilciena reisā ir mazāks par vienu - no 0,2 līdz 0,7, bet pārējās divās vidējais pasažieru skaits ir 1,8 un 2,6.