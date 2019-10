50 gadus pēc iznākšanas britu topa virsotnē atgriežas "The Beatles" albums

Grupas pēdējais studijas albums ar leģendāro fotogrāfiju uz gājēju pārejas uz albuma vāka iznāca 1969. gada septembrī - sešas dienas pēc tam, kad Džons Lenons grupas biedriem pateica par savu aiziešanu no "The Beatles".

Albums, kurā ir tādas dziesmas kā "Come Together" un "Here Comes the Sun" šonedēļ kļuvis arī par pārdotāko vinila albumu. Kopumā pārdoti 9000 albuma vinila eksemplāri.