Sēž pie durvīm un gaida glābējus. Pļavniekos kāda sirmgalve aizdedzina dzīvokli

Pļavniekos pie viena no Dravnieku ielas namiem, gandrīz vienlaikus piestājuši policisti, dakteri un ugunsdzēsēji. Iedzīvotāji bija sajutuši aizdomīgu dūmu smaku, kas nākusi no kāda sestā stāva dzīvokļa - pensionāre to bija aizdedzinājusi, atklāj raidījums "Degpunktā".