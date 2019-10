Jaunais "Rīgas Centrāltirgus" akcionāra pārstāvis Barraņiks grib lauzt Ušakova akceptētu nomas līgumu uz 30 gadiem

Barraņiks neatkāpjas no līguma pārskatīšanas un augustā Centrāltirgus valdei lūdzis izvērtēt divus scenāriju - vai izslēgt strīdīgo pantu vai līgumu lauzt. Būvtatļauja beidzas pēc 3 mēnešiem un nekādi būvniecības darbi joprojām nav uzsākti.

"Plānotais projekta apjoms ir 9 miljoni, pat nedaudz pāri. Tādas naudas mums nav. Tātad paši mēs to attīstīt nevaram. Ja tas projekts notiek tajā apjomā arī īstenots, tad tas varētu būt plus. Kaut vai, ja mēs runājam par cilvēku plūsmu," AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.