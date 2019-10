Infektologi aicina vakcinēt pusaudžus pret garo klepu

2018. gadā Latvijā reģistrēti 159 garā klepus gadījumi, bet šogad pirmajos astoņos mēnešos jau 415. Bērnu slimnīcā no garā klepus patlaban ārstējas vairāki bērni. Mediķi norāda, ka riska grupā ir zīdaiņi, kuri no šis infekcijas slimības var nomirt.

"Jauniem cilvēkiem, kas kaut kad dzīvē jau ir vakcinēti un arī vecuma dēļ, šī saslimšana norit vieglāk. Viņiem klepus ilgst apmēram pāris nedēļas. Bet šo divu nedēļu laikā pastāv iespēja inficēt mazos, īpaši jūtīgos bērnus. Īpaši nozīmīga ir riska grupa – zīdaiņi līdz trīs mēnešu vecumam, kuri vēl nav saņēmuši vakcināciju, un līdz ar to nav pasargāti. Diemžēl viņiem ir raksturīga smaga slimības gaita, kas var beigties arī nepatīkami," raidījumam skaidroja infektoloģe Liene Čupāne.

Garā klepus izplatības pieaugums saistīts ar nepietiekamo vakcināciju, jo pote nenodrošina imunitāti visa mūža garumā. Pēc esošā vakcinācijas kalendāra pēdējo reizi šo poti bērni saņem 7 gadu vecumā. Bet 5-7 gadu laikā imunitāte zūd, tāpēc pusaudži var inficēties ar garo klepu un aplipināt citus. Lai to nepieļautu, Imunizācijas valsts padomē ir iesniegts priekšlikums mainīt vakcinācijas kalendāru. Proti, no kompleksās vakcīnas, kas tiek veikta 14 gadu vecumā, izņemt ārā poliomielīta vakcīnu, bet tās vieta ielikt garā klepus vakcīnu. "Šobrīd tas tā nav. Un līdz ar to pieaug šī saslimstība jauniešu, arī jauno pieaugušo cilvēku vidū," skaidro infektoloģe.