"Uzpūstas" tāmes un tūrisms biznesa vietā par ES fondu naudu - caur LTRK aizplūduši vairāk nekā 2 miljoni eiro

Bezmaksas lidmašīnas biļete uz sen kārotu galamērķi kādā eksotiskā valstī. Daļa uzņēmēju, slēpjoties zem oficiālajām tirdzniecības misijām, eksotiskās valstīs, iespējams, atpūtušies nevis meklējuši potenciālos sadarbības partnerus. Šāda iespēja pavērās, jo jau vairāku gadu garumā apmēram 60 miljoni eiro Eiropas un pašu naudas atvēlēti uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai ārvalstīs. Rezultātā, iespējams, izkrāpti vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. To šobrīd izmeklē policija.

Piemēram, pērn janvārī nedēļu ilgā tirdzniecības misijā uz Honkongu devās 14 dažādu uzņēmumu pārstāvji. Atklājies, ka to vidū ir firmas ar vienu, diviem strādājošajiem un apgrozījumu vien dažu tūkstošu eiro apmērā. Savukārt pati programma izrādījusies fiktīva. Aizdomas, ka līdzīgas tūrisma, nevis biznesa misijas notikušas arī uz Maroku, Irānu un Jordāniju. Tās LTRK uzdevumā organizēja Eiropas fondu naudas apguves lietpratējai Lienei Melderei piederošais “Motio Biznesa Inkubators”. Kopumā trīs gadu laikā par šo tirdzniecības misiju organizēšanu Melderei piederoši uzņēmumi nopelnījuši gandrīz 700 tūkstošus eiro. Meldere gan komentēt notikušo atsakās: “Es komentārus nesniegšu šobrīd.”

Vēl kāds piemērs. Pirms vairākiem gadiem uzņēmumu pārstāvjus veda vienas dienas vizītē uz franšīzes izstādi tepat kaimiņos Viļņā. “de facto” izpētīja, ka tā bija bezmaksas izstāde. Turklāt uzņēmumiem it kā speciāli noorganizētā dienas kārtība vārds vārdā sakrita ar izstādes oficiālo programmu. Taču organizatori saņēma maksimālo šī projekta ietvaros iespējamo apmaksu. Trīs ar pusi tūkstošus eiro no katra tirdzniecības misijas dalībnieka. Šajā gadījumā kopumā 14 tūkstošus eiro. “Francity” valdes priekšsēdētājs Juris Roganovs uzsver ieguldīto darbu, kas neesot redzams programmā: “Mēs uzņēmumiem taisījām gan mārketingu, gan pārdošanas visus materiālus, mēs viņiem pat prezentācijas taisījām, ko varētu prezentēt.”

Proti. Uzņēmums X vēlējās doties tirdzniecības misijā uz kādu valsti. Tas noslēdza līgumu ar LTRK. Vienojās par cenu. Piemēram, trīs ar pusi tūkstošiem eiro. Uzņēmums X pārskaitīja šo summu kamerai. Tā paturēja sev komisijas maksu 350 eiro apmēra (komisijas maksa bija atkarīga no reģiona un tā, vai braucējs ir kameras biedrs) un starpību pārskaitīja apakšuzņēmumam. Pēc tam uzņēmums X 80% no izmaksām atprasīja no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.