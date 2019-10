Sevastova rangā atkrīt uz trešo desmitu, Ostapenko pakāpjas par vienu pozīciju

Pirmo pozīciju saglabāja "French Open" uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, bet aiz viņas nemainīgi palikusi čehiete Karolīna Plīškova. Ar vietām apmainījušās Naomi Osaka no Japānas un ukrainiete Jeļina Svitoļina, kurai nācās šķirties no trešās pozīcijas. Tāpat pozīcijām apmainījušās nu jau piektajā vietā esošā Bjanka Andresku no Kanādas un Simona Halepa no Rumānijas, kamēr septīto vietu saglabājusi Petra Kvitova no Čehijas. Atlikušajās trīs pozīcijās izmaiņas nav notikušas - astotā ir Kiki Bertensa no Nīderlandes, tālāk seko amerikāniete Serēna Viljamsa, bet desmitnieku noslēdz Belinda Benčiča no Šveices.