"Saimniekšova" Ventis sniedz savu versiju par konfliktu ar Magoni: Viņa ir mele!

Atgādinām, ka Magone izrādīja klaju neapmierinātību par to , ka Ventis it kā pēc piecu gadu pauzes pieprasīja tikšanos ar dēlu. Pats Ventis gan norāda, ka tie ir meli, jo viņš šajā laikā ir vairākkārt mēģinājis panākt tikšanos ar atvasi.

Ventis ir sašutis, ka Magone šovā uztaisījusi intrigu un "sagrozījusi faktus". Arī SMS no Venta, kuru viņa lasīja šovā, ir citādāks, nekā Magone to pasniegusi.

"Tiesājāmies vēl 2017. gada 16. martā. No laika gala esmu centies satikt puiku, bet viņa to nav ļāvusi. Es vispār nezināju, kur bērns atrodas, jo viņa man to neatklāja ne reizi, kaut gan esmu to jautājis daudz reižu. Praktiski viss, ko viņa teica šajā video par mani, viņa to centās iesmērēt 2014. gada tiesā, bet nekas nesanāca," portālam "Apollo" skaidroja Ventis.