Pirms aptuveni 3,5 miljoniem gadu eksplodēja mūsu galaktikas centrs, no abiem tā poliem raidot konusveidīgus radiācijas viļņus, kas bija tik spēcīgi, ka sasniedza 200 tūkstošu gaismas gadu lielu attālumu, vēsta BBC, atsaucoties uz pētījumu no zinātniskā žurnāla "The Astrophysical Journal".