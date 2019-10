Agnese Zeltiņa skaidro, kā jebkurā vecumā saglabāt sievišķību

Labrīt oktobrī! Turpinot tēmu “KĀ UZSĀKT SAVU BIZNESU”, domāju,ka būtiski svarīgi ir to uzsākt ar uzticamiem cilvēkiem. Cilvēkiem, kuru redzējums ir tāds pats kā tavējais un kuri domā ilgtermiņā un redz skaidru vīziju kā to attīstīt✍️ Par cik es nāku no mākslinieciskas vides, man nekad nav bijis problēmu ar idejām un radošumu, taču viss, kas saistās ar uzņēmējdarbību, bija jāmācās📆📊📂📚Man ļoti patīk apgūt jaunas zināšanas un es arī kāri tvēru informāciju, lasīju atbilstošu literatūru, jo nevēlējos būt diletante un nekompetenta tajā, ko daru📂📁🗄 Ļoti palīdzēja Amerikā iegūtā pieredze, producējot filmu “I Want Your Girl!”, bet ar to vien bija par maz, lai izprastu kā maziem soļiem piepildīt mērķi par uzņēmumu, kura piedāvājums ir aktuāls, vajadzīgs un pieprasīts. Vissvarīgākais katram zīmolam, manuprāt ir stāsts, kas tam pamatā. Filozofija. Jāsaprot ar ko tavs piedāvātais produkts atšķirsies, kādas emocijas tas dos cilvēkam, kas to iegādāsies💃 Ne mazāk svarīgs par pašu produktu ir veids kā tas tiks pasniegts. Ļoti svarīgi saprast KAS būs tava mērķauditorija. Protams, ka mazā uzņēmumā, kas tikko sper pirmos soļus, pirmajā laikā visu nākas darīt vienam pašam. Jāstrādā ļoti garas stundas, lai skrupulozi izstrādātu rīcības plānu, veidu kā un kur notiks komunikācija ar klientu, jāveido attiecības ar pirmajiem partneriem🤝 Man uzreiz bija pilnīgi skaidrs, ka klients jāuzrunā caur sociālajiem tīkliem un tam protams nepieciešams ļoti kvalitatīvs un skaists vizuālais materiāls. Un te nu ir jāatrod fotogrāfs, kas precīzi atspoguļo atmosfēru, sajūtas un zīmola konceptu. Ar fotogrāfiem man vienmēr bjusi apbusēji bagātinoša un ļoti laba sadarbība, lai minu @polina.viljun , @annaturanova , @aigaredmane 🙏🏼🙏🏼🙏🏼PIrmajos gados mums savas studijas vēl nebija un viss notika tikai online veikalā un caur veikaliem. Man ļoti paveicās, ka jau pirmajā gadā mūsu rotas nokļuva daudzos veikalos, tie mūs uzmeklēja paši💎 Taču es ļoti labi atceros savu paziņu sejas izteiksmi, ieraugot mani, piedāvājot @soulstonesbyagnesezeltina rotas Kalnciema tirdziņā😅😀Toreiz , 2014.gada vasarā tā bija vienīgā iespēja satikt savas klientes klātienē👧👱‍♀️👩🏼‍🦱👩🏻👩🏻‍🦰Turpinājums sekos☀️#nocopypaste

