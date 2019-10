Pedagogi un Šuplinska netaupa savstarpējus pārmetumus, diskutējot par skolotāju atalgojumu

"Nedrīkst būt tā, ka ir daļa pedagogu kuriem sistemātiski pieliek klāt stundas un palielina likmi. Lūdzu, netraciniet pirmsskolas pedagogus ar stundu dalīšanu un to, kas ir skolotāja darbs un, kas nav," uzsvēra kāda pedagoģe. Viņas viedokli ar aplausiem un ovācijām atbalstīja arī pārējie sēdes dalībnieki.

Tāpat viņa pārmeta arodbiedrībai, ka daudzi no tās biedriem ar tādiem ierakstiem daloties sociālajos tīklos. "Ir skaidri zināms, ka bijuši dažādi nepatīkami pasākumi, pat korupcija, tomēr tas viss ir pieņemami, bet, kad Šuplinska rosina uz provokatīvu diskusiju, vajag demisiju," pauda izglītības ministre.

Kā ziņots, LIZDA šodien lēma līdz 18. oktobrim steidzamības kārtā pieprasīt dokumentālas garantijas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai no nākamā gada septembra, pretējā gadījumā arodbiedrība lems par protestu rīkošanu, aģentūru LETA informēja LIZDA pārstāvis Guntis Meisters.

Arodbiedrība aicinās uz tikšanos premjerministru Krišjāni Kariņu (JV), finanšu ministru Jāni Reiru (JV) un izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku (JKP), lai pieprasītu dokumentālas garantijas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai no 750 eiro līdz 790 eiro.

LIZDA atgādināja, ka pedagogu darba algas paaugstināšanas grafiks paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra pedagogu mēneša zemākā darba algas likme pieaugs no 710 līdz 750 eiro, bet 2020. gada septembrī paredzēts pieaugums no 750 līdz 790 eiro.