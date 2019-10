"Pamodos stāvot virs viņas ķermeņa ar asiņainu nazi" Slepkavības, kas notikušas miegā

2008. gadā brits Braiens Tomass nogalināja savu sievu ceļojuma laikā. Pāris nakšņojis dzīvojamajā treilerī un vīrietim esot bijis sapnis, kurā viņš kaujas ar nepazīstamiem jauniešiem, taču realitātē viņš ir žņaudzis savu dzīvesbiedreni. Tiesas nozīmētie psihiatri apstiprinājuši, ka vīrietis cieš no somnambulisma un nemelo. Tiesa viņu atzinusi par nevainīgu un viņam nav bijis jāpavada laiks ne cietumā, ne ārstniecības iestādēs.

Sapnis vai realitāte?

Speciālisti ir izstrādājuši kritēriju sarakstu, pēc kura esot iespējams noteikt, vai slepkavība patiesi ir notikusi, cilvēkam neesot pie apziņas, vai arī tas ir vien ērts attaisnojums, ar kura palīdzību ir iespējams izbēgt no soda. Mēnessērdzīgajiem "noziedzniekiem" ir vairākas kopīgas pazīmes - tie pārsvarā esot vīrieši vecumā no 27 līdz 48 gadiem, kuriem mēnessērdzība ir novērojama vairākiem ģimenes locekļiem. Parasti šie cilvēki cieš arī no ļoti spilgtiem murgiem.