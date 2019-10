Pārdos Kurta Kobeina ģitāru un jaku, kas viņam bija mugurā leģendārā "Unplugged" filmēšanas laikā

To starpā būs arī Kobeinam piederējušās lietas. Tirkīza krāsas "Fender Stratocaster" mūziķis izmantoja grupas "Nirvana" pēdējās turnejas laikā, un vairākus gadus to bija iespējams apskatīt "Rokenrola slavas zālē".

Savukārt zaļā jaka Kobeinam bija mugurā, filmējot uzstāšanos "MTV "Unplugged"". Tas tiek uzskatīts par vienu no visu laiku labākajiem akustiskajiem koncertiem. 1993. gada decembrī notikušais koncerts ir viens no pēdējiem, kurā iemūžināts mūziķis.

Jau pēc Kobeina nāves izdotais albums "MTV Unplugged in New York" ir viens no veiksmīgākajiem "Nirvana" ierakstiem. ASV ir pārdoti vairāk nekā pieci miljoni tā kopiju, un 1996. gadā tas atnesa grupai "Grammy" balvu.