"Mūsējie nospēlēja naivi." Stojanovičs par Latvijas futbola izlases zaudētajiem vārtiem

"Šodien nevar teikt, ka komanda necīnījās, spēlētāji centās. Tomēr nedrīkst atstāt tādus spēlētājus kā Levandovskis vienus ne uz brīdi. Tie ir augstākā līmeņa spēlētāji, kas to prot izmantot un prot radīt atšķirības rezultātā. Jāmācās un jākrāj pieredze," Grupas līderes Polijas komandas pārākumu meistarībā atzina Stojanovičs.

"Protams, pirmie divi goli bija par vienkāršiem. Mūsējie nospēlēja naivi. Jāskatās atkārtojumi, bet no trenera vietas viss likās pārāk vienkārši. Tā ir kvalitāte no vienas puses un koncentrēšanās trūkums – no otras puses."