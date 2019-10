Aktrise Elza Gauja filmas "Nekas mūs neapturēs" uzņemšanas laikā guvusi galvas traumu

Kā norāda paši filmas veidotāji – iespējams, esot paši sev dzīvi sarežģījuši, jo krāsu, kadra vizuālā noformējuma un estētikas uzstādījums bija tik augsts, ka nemitīgi bija jārūpējas par to, kur gatavoto materiālu glabāt – saražoto failu apjoms kvalitātes dēļ bijis iepriekš nepieredzēts, pārsniedzot 100 terabaitus.

“Lai skatītājiem nodotu vēlamo rezultātu, viena no svarīgākajām lomām šajā filmā ir krāsām un to kontrastiem, lai tēlus parādītu dzīvus un daudzdimensionālus, nevis “plakanus”. Jo kadrs būs sulīgāks, krāsu ziņā izteiksmīgāks, jo vieglāk to skatītājam būs uztvert emocionāli,” Samsung QLED TV organizētajā filmas pirms-pirmizrādes pasākumā atklāja filmas režisors Andris Gauja. Režisors televizoru ekrānos parādīja pāris interesantas epizodes, kas kino skatītājam, iespējams, paliks aizkadrā.