Maija Rozīte-Krištopane pēc hakeru uzbrukuma tomēr atguvusi savu "Instagram" kontu

šonedēļ sanācis izvizināties emociju “karuselī”, un es, ja vien ir izvēle, ļoti labprāt eju ar līkumu jebkādām šāda tipa atrakcijām 🤪... bet tev jau neviens nejautā...🙈 taču varbūt arī asākas izjūtas reizēm nav tik peļamas, ja iznākums tomēr ir labs un ar atvieglojuma sajūtu... galīgi negribētos nevienu raustīt, bet gribu atzīmēt, ka pēc hakeru sarūpētiem dažu dienu “amerikāņu kalniņiem” es atkal esmu sava IG oriģinālā konta @maijarozite saimniece, tāpēc, lai neradītu kādu apjukumu, vēlos pāriet uz tikai viena - oriģinālā - profila lietošanu. un ja vēlaties turpināt būt ar mani, palūgšu turpmāk izmantot tikai ➡️ @maijarozite ⬅️❗️paldies visiem par sapratni un atbalstu!! ♥️ #muchlove #myaccountisbackfromthedead

A post shared by Maija Rozite Kristopane (@maija_rozite) on Oct 13, 2019 at 2:07pm PDT