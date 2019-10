Foto: Finanšu ministrs nogādā budžeta portfeli Saeimā

Plkst. 9.50 finanšu ministrs no ministrijas uz Saeimu nesa budžeta portfeli, lai jau tradicionāli nodotu valdības sagatavoto nākamā gada valsts budžeta likumprojektu izskatīšanai parlamentā.

Budžeta portfeļa nešana no Finanšu ministrijas uz Saeimu ir tradīcija, kas tika aizsākta 1997. gadā. Šogad portfelis tiks nests 22.reizi. Tradīciju ieviesa bijušais finanšu ministrs Roberts Zīle (VL-TB/LNNK). Viņš atvēlēja personīgo darba portfeli, lai Saeimā nogādātu 1998. gada budžetu.

Lai kompensētu Rīgas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas Satiksme" radīto negatīvo fiskālo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, noteikts, ka Valsts kase 2020. gadā līdz katra mēneša 15.datumam ieturēs no Rīgas pašvaldības budžetam pārskaitāmā IIN ieņēmumiem summu 38 miljonu eiro apmērā gadā.

Iekšzemes kopprodukta (IKP) prognoze faktiskajās cenās 2020. gadam ir 33,154 miljardi eiro. Nākamajā gadā pieļaujamais vispārējās valdības budžeta deficīts ir 0,3% no IKP.

Maksa, kas tiek ieturēta no valsts pensijas, pabalsta vai atlīdzības par to piegādi saņēmēja dzīvesvietā, būs 2,39 eiro.

AS "Latvenergo" no 2019. gada ieņēmumiem 2020. gadā dividendēs izmaksās ne mazāk kā 127 070 731 eiro, VAS "Latvijas valsts meži" dividendēs izmaksās ne mazāk kā 71 065 500 eiro, VAS "Latvijas Loto" - ne mazāk kā 2 241 000 eiro, AS "Augstsprieguma tīkls" - ne mazāk 1 735 958 eiro.