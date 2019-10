Gada labākā vieglatlēta titulam nominēts Kipčoge un desmit pasaules čempioni

Lielākā pārstāvniecība ir amerikāņiem. Viņu vidū ir uzvarētājs Dohā 100 metros un 4x100 metru distancē Kristians Kolmens, kārtslēcējs Sems Kendrikss, kurš bez uzvaras Dohā to pašu spēja arī Dimanta līgā, bet ASV čempionātā uzvarēja ar sešu metru un sešu centimetru augstumu, kā arī bija pirmais 12 no 17 sacensībām stadionā. Noā Lailss Dohā bija ātrākais 200 metros un 4x100 metru stafetē un ar skrējienu Lozannā 19,50 sekundēs visu laiku ātrāko sarakstā šajā distancē pakāpās uz ceturto vietu. Viņa kontā arī Dimanta līgas uzvarētāja tituls 100 un 200 metros. Kristians Teilors uzvarēja gan pasaules čempionātā, gan Dimanta līgā, triumfējot 10 no 14 sacensībām, bet Donovans Breizīrs to pašu paveica 800 metros, pasaules čempionātā sasniedzot sacensību rekordu - minūte un 42,34 sekundes.