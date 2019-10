Zelenska vizītes laikā ierobežos satiksmi vairākās Rīgas ielās

No otrdienas, 15. oktobra, plkst. 20 līdz 16. oktobra plkst. 11 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Pils laukumā, Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam, un Mazajā Pils ielas posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.

Savukārt 16. tobrī no plkst. 7 līdz plkst. 21 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, bet no plkst. 7 līdz plkst. 18 - Antonijas ielas abās pusēs, posmā no Andreja Pumpura ielas līdz ēkai Antonijas iela 2.

Tāpat 16. oktobrī no plkst. 6 līdz plkst. 13.15 tiks ierobežota satiksme Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu un Brīvības laukumā.

Vienlaikus 16. oktobrī no plkst. 7 līdz plkst. 15.30 tiks liegts apstāties un stāvēt Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai, no plkst.15.45 līdz plkst.17 - pie ēkas Raiņa bulvārī 7, no plkst.7 līdz plkst.16 - Visvalža ielas abās pusēs, posmā no Ernesta Birznieka Upīša iela līdz ēkai Visvalža ielā 4a, bet no plkst.13 līdz plkst.14.30 Meistaru ielas labajā pusē, posmā no Laipu ielas līdz Amatu ielai.

Tostarp šajā dienā no plkst. 10.20 līdz plkst. 10.40 un no plkst. 12.30 līdz plkst.12.35 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas Bankas), Pils laukuma un Krišjāņa Valdemāra ielas krustojumā un Pils laukumā.

Tāpat nepieciešamības gadījumā no plkst. 10.30 līdz plkst.11.20 Pils laukumā un no plkst.12.30 līdz plkst.13.15 Brīvības laukumā tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība.

Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policiju 16. oktobrī no plkst. 11.15 līdz plkst. 13.15 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā aizliegs kuģošanas līdzekļu satiksmi pilsētas kanāla posmā no Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas gājēju tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.