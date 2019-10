Lielupes pagastā par dzimtas mājām iedzīvotājiem jācīnās ar ātro kredītu miljonāriem

"Roņu" māju līdzīpašnieka ģimenei jau vairākās paaudzēs pieder divas trešdaļas no neliela mājas un zemes īpašuma jūras krastā. Pārējā daļa pieder ātro kredītu miljonāru ģimenes uzņēmumam. To firma iegādājās izsolē, kad bankrotēja iepriekšējais saimnieks. Uzņēmums cenšas panākt, lai “Roņu” mājas īpašnieks dzimtas mājas pamet, jo tā traucē viņu iecerēm.

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta mājas "Roņi" būvētas pirms 200 gadiem. Tās ir vienas no vecākajām zvejnieku viensētām Vidzemes piekrastē, kur vēl saglabājušās senās būves. Īpašā vērtība ir jūras tuvums un nošķirtība no citām mājām. Arī vasarās te ir salīdzinoši kluss. Nav daudz atpūtnieku.

Arnis Kursītis šeit dzīvojis jau no agras bērnības. Viņa ģimene te saimniekojusi gandrīz 50 gadu. Dzīvojuši te no agra pavasara līdz vēlam rudenim.

To iegādājusies kompānija "ZS Invest Holdings", par trešdaļu no Roņu mājām samaksājot 38 000 eiro.

"Aizsūtījām oficiālu apstiprinājumu, ka mēs piekrītam, vienlaicīgi es sāku kārtot formalitātes ar banku. Banka piekrita mums finansēt šo darījumu. Es viņiem to paziņoju. Tajā brīdī man sākās sarakste ar viņu oficiālo pārstāvi Lauri Leju, advokātu, kurš pārstāv viņus tiesā. Viņš tajā brīdī sāka prasīt no mums diezgan absurdus pierādījumus par naudas legālu ieguvi. Ka mēs esam naudu, ko grasāmies šo nopirkt, ieguvuši legāli. Pamatojoties uz naudas atmazgāšanas un pretterorisma likumu. Jau likās tā aizdomīgi. Man jau bija aizdomas, ka viņi paši tūliņ atteiksies no tā darījuma. Mēs, lai viņiem nebūtu iemesla atteikties no darījuma, arī sniedzām viņiem šos pierādījumus. Jo nauda jau bija no bankas!" stāsta Kursītis.