Ukrainas "Ekstrasensu cīņu" šovā sevi spilgti piesaka Latvijā populārs dziednieks un gaišreģis

Kad saņēmis zvanu no šova “Ekstrasensu Cīņas. Ukraina” veidotājiem ar aicinājumu piedalīties atlasē, kas plānota jau pēc pāris dienām, Mairis uz to raudzījies ar azartu un uztvēris kā pieredzes bagātu piedzīvojumu un iespēju pašam izaicināt savas spējas. “Atlases posmā piedalījās pāri pa 300 cilvēkiem, no kuriem tika izvēlēti 12. Īstu konkurenci atlasē un arī šova laikā gan nejutu, bija sajūta, ka spējīgākie šovā nemaz nav paņemti,” zina stāstīt gaišreģis, piebilstot – ja būtu vēlējies, viņš šovā noteikti būtu uzvarējis. Tomēr dalību projektā sarežģījis Maira saspringtais darba grafiks un neskaitāmie klienti visā pasaulē, kuri gaidījuši uz ekstrasensa palīdzību.