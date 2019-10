Zodiaka neķītrākās dāmas

Strēlnieks

Šīs Zodiaka zīmes sievietes ir īstenas brīvdomātājas un vienmēr ir gatavas jauniem eksperimentiem gultā. Viņas no vīrieša vēlas kaisli, asas sajūtas un izdomu, nevis garlaicīgu mīlēšanos vienā pozā.

Ūdensvīrs

Draiskās Ūdensvīra zīmes pārstāves ir pārliecinātas par to, ka viņu seksualitāte ir nozīmīga viņu dzīves daļa un brīvi par to runā. Šīs sievietes ir pašpārliecinātas un reti kad ļauj, lai sabiedrības normas viņas atturētu no savu vēlmju piepildīšanas. Tā kā šīs dāmas tik ļoti augstu vērtē savu neatkarību, ar viņām nebūt nav viegli uzsākt nopietnas ilgtermiņa attiecības.