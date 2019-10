Ģimenei būtu jābūt tai cilvēka dzīves sfērai, kura sniedz drošību un atbalstu, taču ir gadījumi, kuros bērnus visvairāk sāpina tieši tie, kuriem būtu par viņiem jārūpējas. Deivida un Luīzes Tērpinu ģimenē auga 13 bērni, kuri, kā vēlāk izrādījās, piedzīvoja vardarbību, kas šokēja visu pasauli.

Deivida un Luīzes Tērpinu ģimenē auga 13 bērni. Viņu vecāki kontrolēja ikkatru savu bērnu dzīves jomu. Tad, kad mediji uzzināja par vardarbību un mokām, kuras viņiem bija jāizcieš, viņu ģimenes māja Kalifornijas štatā ātri vien ieguva iesauku "šausmu māja".

Ziedi pie Tērpinu ģimenes vecajām mājām Kalifornijā. FOTO: Reuters/ScanPix

Tērpinu ģimenes bērni lielāko daļu savas dzīves pavadīja mājās. Retu reizi visa ģimene kopā devās uz kādu pasākumu. Vecākajiem no bērniem šis ieslodzījums bija vairākas desmitgades garš. Ģimenes kaimiņi intervijās atminējušies, ka retajās reizēs, kad bērni bija redzami ārpus mājām, viņus pārsteidzis, cik bāla no saules trūkuma ir kļuvusi viņu āda. Izolācija nebija tikai fiziska, bet arī informatīva - daži no bērniem pēc atbrīvošanas nav pat zinājuši, kas ir policija vai slimnīca.

Varonība un izglābšanās

Kad policija ieradās Tērpinu ģimenes mājās Kalifornijā, viņi atklāja, ka bērni ir tik ļoti nobadināti, ka viņiem nav iespējams noteikt vecumu - viņi noturējuši par pusaudzi Tērpinu vecāko meitu, kurai tobrīd bija 29 gadi. Sievietei bijusi plaša muskuļu atrofija un viņa svērusi nieka 37 kilogramus.

Mājas paklāji bijuši nokaisīti ar cilvēka izkārnījumiem, jo ģimenes galvas bieži vien nav ļāvuši saviem bērniem izmantot tualeti. Bērni regulāri tikuši arī piesieti pie savām gultām.

Ģimenes atvases barotas tikai vienu reizi dienā un viņiem bijis atļauts ieiet dušā vienu reizi gadā. Apstākļi bijuši necilvēcīgi. 2018. gada janvārī Tērpinu 17 gadus vecā meita beidzot nav izturējusi un sazinājusies ar likumsargiem.

Viņa izlēkusi ārā pa mājas logu un piezvanījusi policijai ar lūgumu palīdzēt viņas brāļiem un māsām.

FOTO: Reuters / Scanpix

"Viņas (māsas) ceļas nakts vidū un raud. Viņas gribēja, lai es kādam piezvanu. Viņas ir pieķēdētas pie savas gultas un viņām sāp," pēc atbalsta lūgusi meitene.

Šis zvans izmainīja gan viņas, gan visu viņas ģimenes locekļu dzīves un piesaistīja visas valsts uzmanību.

Viņu vecāki, visticamāk, pavadīs atlikušo savas dzīves daļu cietumā. Bērniem vēl ir priekšā garš un smags atlabšanas periods. Tiesa, iespējams, daļu atbilžu uz to, kā tieši ir iespējama tik nežēlīga attieksme pret saviem bērniem, ir meklējama abu vecāku pagātnē.

Luīzes Tērpinas skarbā bērnība

Pret Tērpinu ģimenes vecākiem izvirzīja vairākas apsūdzības spīdzināšanā, nelikumīgā aizturēšanā, vardarbībā pret bērniem un nelikumīgā pieaugušā aizturēšanā. Abi tika atzīti par vainīgiem 14 dažādos noziegumos.

Izmeklēšanas laikā atklājies, ka arī Luīzes Tērpinas dzīvesstāsts nebūt nav bijis viegls.

Luīzes māsa Terēze Robinete izdevumam "The Daily Mail" atklājusi, ka viņu māte Filisa regulāri ir "pārdevusi" savas meitas turīgam pedofilam, kas viņas ir seksuāli izmantojis.

"Viņš izvarošanas laikā mēdza man plaukstā ieslidināt banknoti. Es joprojām spēju iztēloties viņa elpu uz sava skausta, kad viņš man pavēlēja būt klusai. Mēs mātei lūdzām, lai viņa mums to nenodara, uz ko viņa atbildēja, ka viņai kaut kā ir mūs jābaro un jāapģērbj. Luīze cieta vissmagāk. Viņš iznīcināja manu pašapziņu un esmu pārliecināta, ka tas pats notika arī ar Luīzi," atklājusi Terēze.

Luīzes Tērpinas māsa bijusi šokēta, kad uzzinājusi, ko viņa ir nodarījusi saviem bērniem. Viņa minējusi, ka vienmēr ir uzskatījusi savu māsu par "pareizo bērnu", jo viņa nelietoja alkoholu, nelietoja narkotikas un nesmēķēja.

FOTO: AP/Scanpix

Bērnu tante tikpat kā neuzturēja kontaktu ar saviem radiniekiem. Viņa vienu reizi bija satikusi četrus vecākos Tērpinu ģimenes bērnus, un pārējos bija redzējusi tikai retos ģimenes videozvanos.

"Neviens no mūsu ģimenes neuzturēja attiecības ar bērniem. Mēs gan nevarējām iedomāties, ka viņa dara viņiem pāri. Bija mūžīgi attaisnojumi par to, kādēļ nav iespējams sazināties video čatā - galu galā, viņai bija 13 bērni, par kuriem rūpēties. Neviens neuzdeva jautājumus," atklājusi Terēze Robinete.

Luīzes otra māsa Elizabete medijiem atklājusi, ka viņa nav bijusi tik pārsteigta par vardarbību māsas ģimenē. Viņa uzrakstījusi grāmatu, kurā detalizēti apraksta, kā sieviešu mātes nežēlība ir ietekmējusi visu māsu dzīves.

Sieviete savā grāmatā minējusi, ka Luīze pieaugušā vecumā esot sākusi nodarboties ar maģiju, kā arī bijusi apsēsta ar čūskām, azartspēlēm un alkoholismu. Viņa uzskata, ka sievieti ir smagi ietekmējusi gan grūtā ģimenes dzīve, gan skolā piedzīvotā emocionālā vardarbība. Viņa portālam "The Sun" pastāstījusi, ka pirmie "trauksmes" signāli parādījušies, kad Luīze sasniegusi 40 gadu vecumu.

Elizabete stāstījusi, ka "viņa regulāri dzēra un spēlēja azartspēles, kā arī nodarbojās ar tādām savādām nodarbēm kā klaburčūsku ēšana un dažādiem seksuālajiem fetišiem". Neskatoties uz to, viņa domājusi, ka Luīzes ģimenes dzīve ir samērā mierīga.

Iepazīšanās ar Deividu

Tērpinu ģimenes galvas stāsts joprojām slēpj daudzus neatbildētus jautājumus par to, kas tieši varētu būt motivējis vīrieti uz tik nežēlīgu izturēšanos pret saviem bērniem. Teicamnieks skolā un vēlāk labi apmaksāts speciālists, daudzbērnu ģimenes galva - Deividam bija šķietami perfekta dzīve un tumšs noslēpums.

FOTO: AFP / Scanpix

Apkārtējie Deividam Tērpinam paredzējuši spožu nākotni. Deivids uzauga mazā ciematā Rietumvirdžīnijā un mācījās vienā vidusskolā ar savu nākotnes sievu un bērnu māti, kas bija astoņus gadus jaunāka par viņu. Mācību laikā zēns aktīvi piedalījies dažādos pulciņos - viņš ir bijis Bībeles un šaha klubu biedrs, kā arī dziedājis akapellas korī. Pēc skolas beigšanas Deivids iestājies štata lielākajā universitātē, kuru pabeidzis ar spožiem rezultātiem un diplomu datorinženierijā. Neilgi pēc tam vīrietis sācis strādāt divās no lielākajām aizsardzības tehnoloģiju firmām pasaulē.

Deivida un Luīzes mīlasstāsts nebija no vienkāršajiem. Kad Deividam bija 24, bet Luīzei - 16 gadi, abi izlēma aizbēgt no mājām un apprecēties. Deividam ir izdevies pierunāt vidusskolas personālu atbrīvot Luīzi no stundām un abi ir nekavējoties uzsākuši ceļu. Pāris ir ticis līdz pat Teksasas štatam, taču tur viņus noķērusi policija, un Luīzei ir nācies atgriezties atpakaļ pie saviem vecākiem.

Luīzes tēvs ir strādājis par priesteri un, savādā kārtā, viņa galvenā motivācija meitas atgriešanai bijusi tā, ka viņš vēlējies, lai pārim būtu pienācīga kāzu ceremonija, vēsta "The Daily Mail". Galu galā pāris 1984. gadā apprecējās savā dzimtajā pilsētā. Uz kāzām bijušas uzaicinātas tikai pāra ģimenes un pēc tām viņi devušies atpakaļ uz Teksasu, lai uzsāktu savu jauno dzīvi.

FOTO: AP/Scanpix

Abi mīlnieki pēc kāzām strauji attālinājās no savām ģimenēm un uzturēja ar tām minimālus kontaktus. Kad Luīzes tēvs devās pensijā 2012. gadā, viņš esot piedāvājis apciemot savu meitu un mazbērnus, taču Luīze esot viņa atteikusi. Viņas tēvs nomira 2016. gada februārī, drīzumā sekoja arī Luīzes mātes nāve.

"Abi mūsu vecāki uz savas nāves gultas lūdza, lai Luīze viņus apciemotu. Viņa to neizdarīja un neieradās ne uz vienām bērēm," atklājusi Luīzes Tērpinas māsa Terēze. Interesanti, ka abās bēru ceremonijās gan piedalījies Deivids.

Par spīti izveidotajam veiksmīgā profesionāļa tēlam, arī Deivida Tērpina dzīvē viss nebija nemaz tik spoži. 2011. gadā vīrietis iesniedzis bankrota prasību par 240 tūkstošu ASV dolāru parādu. Vīrietim tajā laikā bijušas norādītas divas darba vietas - augsts amats vienā no aizsardzības tehnoloģiju firmām un direktora pozīcija Sendkāstlas mājmācības izglītības iestādē, kurā mācījušies viņa 13 bērni.

Sods par nodarīto

2019. gada 22. februārī Deivids un Luīze Tērpini atzinuši savu vainu 14 kriminālnoziegumu veikšanā. Pret viņiem izvirzīta viena lieta par spīdzināšanu, četras lietas par nelikumīgu aizturēšanu, sešas lietas par nežēlību pret pieaugušiem apgādājamajiem un trīs lietas par nežēlību pret bērniem, vēsta laikraksts "Los Angeles Times".

FOTO: Reuters / Scanpix

Laulātais pāris izvēlējies atzīties noziegumos, lai izbēgtu no tiesas, kurā būtu jāliecina arī viņu bērniem. Prokuratūra savā apsūdzībā uzskaitījuši dažādas šausminošas Tērpinu ģimenes dzīves epizodes, kā arī atklājusi, ka, pēc speciālistu novērtējuma, ģimenes bērniem ir izveidojušie kognitīvie un nervu sistēmas traucējumi, kuri, visticamāk, viņiem paliks uz visu mūžu.

"Šī viena no briesmīgākajām un pretīgākajām lietām, kādas esmu izskatījis savā prokurora karjerā. Mums likās svarīgi pasargāt bērnus no tā, ka viņiem vajadzētu publiski stāstīt par piedzīvotajām šausmām," atklājis šīs lietas prokurors Maiks Hestrins, minot, ka nevienam bērnam tāpat arī nevajadzētu redzēt, kā viņa vecākus notiesā uz mūžu cietumā. Viņš tāpat izteicis cerību, ka viņiem izdosies psiholoģiski un fiziski atgūties no piedzīvotajām šausmām.

Viņš stāstījis, ka "mani ļoti aizrāva viņu optimisms un cerība uz nākotni. Viņi mīl dzīvi un ir gatavi uzsākt jaunu dzīvi ar plašu smaidu".

FOTO: AP/Scanpix

Prokurora viedoklim pievienojies arī bērnu advokāts. Viņš minējis, ka "Tērpinu bērni ir gatavi skatīties uz nākotni. Viņiem ir jāiegūst zināšanas par pasauli, par pamata līmeņa dzīves prasmēm un jāatgūst veselība. Viņi negrib visu dzīvi būt upuri un mūžīgi izdzīvot iegūtās traumas".