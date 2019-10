"Facebook" reklāmdevējiem varētu nākties izmaksāt 40 miljonus dolāru

Apsūdzībā norādīts, ka "Facebook", kas aptuveni 98% no saviem ienākumiem gūst no reklāmas pārdošanas, laika periodā no 2015. gada februāra līdz 2016. gada septembrim reklāmas izvietotājiem sniedzis kļūdainu statistiku attiecībā uz to, cik lietotāji vidēji ilgi skatās sociālajā tīklā izvietotos video. Šī statistika ir svarīga tiem, kas reklāmas izvieto tādās platformās kā "YouTube" un "Facebook".