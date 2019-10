Nepalielinot algas visiem mediķiem, atsevišķi pakalpojumi būšot grūti pieejami

Kā aģentūru LETA informēja biedrības priekšsēdētājs Jevgēnijs Kalējs, šodien vairāk nekā 40 biedrības pārstāvji VM informējuši par to, kā nepietiekamais finansējums atsauksies uz veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju algām.

"Pārējiem mediķiem algu pielikuma nav, kas nozīmē, ka jaunus mediķus piesaistīt nebūs iespējams, ka arī sagaidāms, ka būs pakalpojumu kategorija, kuru būs apgrūtināti sniegt zemā atalgojuma dēļ," par to ir pārliecināts biedrības vadītājs.

Slimnīcu biedrības pārstāvji pauda neizpratni par to, ka valdība neievēro likumus un viņiem par to neiestājas nekāda atbildība, kamēr pārējos par likuma neievērošanu soda.

Jau ziņots, ka Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome nolēmusi sākt intensīvu protesta akciju sagatavošanu, jo nav apmierināta ar to, ka valdība nepilda likumā noteikto mediķu algu palielinājuma grafiku. Par konkrētu dažādu akciju formu un laiku gan tā lems nākamajā padomes sēdē 19.novembrī. Līdz šim laikam valdošā koalīcija ir apņēmusies pabeigt nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanu Saeimā.

Kā norāda arodbiedrība, veselības aprūpes finansēšanas likums nosaka, ka veselības aprūpei valsts finansējumam 2020. gadā ir jāsasniedz vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Taču valdības plāni to neparedz. Atbilstoši VM aprēķiniem, veselības nozares finansējums nākamgad būs vien 3,75% no IKP. Arodbiedrībā norādīja, ka šogad finansējums nozarei veido 3,87% no IKP.