Brīvdienās jādodas pie kaimiņiem! Ieskaties, Igaunijā atvērts pirmais virtuālās realitātes izglītības centrs

Centra ekspozīcija sastāv no vairāk nekā 30 atrakcijām un virtuālās realitātes spēlēm, kas stāsta par 19.-20. gadsimta izgudrojumiem.

"Mēs esam ļoti gandarīti, ka ideja par "PROTO" izveidi deva impulsu lietuves atjaunošanai. Unikālās akustikas dēļ pēdējos desmit gados šeit ir rīkoti daudzi pasaules klases koncerti, taču šodien šīs ēkas iespējas kļūs vēl plašākas. Nesen atjaunotais arhitektūras piemineklis noteikti ir viens no ikoniskākajiem Noblessnerā," norādīja Ivars Piirsalu, "BLRT Grupp" nekustamā īpašuma attīstības direktors.

Izgudrojumu rūpnīca "PROTO" apmeklētājus gaida no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 11 līdz 18, piektdien - svētdien no plkst. 10 līdz 19.