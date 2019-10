Zināms datums, kad tuvāko 120 gadu laikā Zemei pietuvosies potenciāli bīstams asteroīds

Kosmosa objekts, kura izmēri tiek lēsti no 441 metriem līdz 986 metriem, nonāks netālu no Zemes aptuveni 0,04 astronomisko vienību attālumā. Tas ir ekvivalents ar aptuveni 16 attālumiem no Zemes līdz Mēnesim, kas tiek uzskatīts par drošu planētas attālumu. Vistucāk Zemei asteroīds būs 25. oktobris pulksten 20.21.