Cīņa par titulu. Ostapenko Luksemburgas turnīra finālā tiekas ar Gērgesu

Pirmajā kārtā Ostapenko ar rezultātu 7-5, 7-6 (7:3) uzvarēja 17 gadus veco amerikānieti Ketrīnu Maknelliju, otrajā kārtā ar rezultātu 4-6, 6-2, 6-2 pārspēja turnīra pirmo raketi Elīzi Mertensu no Beļģijas, bet ceturtdaļfinālā guva virsroku 6-1, 6-1 pār ranga trešā simta tenisisti Antoniju Lotneri no Vācijas. Savukārt pusfinālā ar rezultātu 3-6, 6-3, 6-2 pārspēja Annu Bļinkovu (WTA 66.), kura turnīrā bija izlikta ar astoto numuru.

Tikmēr Gērgesa pirmajā kārtā ar rezultātu 5-7, 6-1, 6-3 uzvarēja Misaki Doju no Japānas, otrajā kārtā ar 4-6, 6-4, 6-4 pārspēta Sorana Kirstja no Rumānijas, bet ceturtdaļfinālā ar 1-6, 6-2, 6-3 pieveikta Monika Puiga no Puertoriko. Sestdien pusfinālā viņa ar 6-3, 6-4 pārspēja kazahstānieti Elīnu Ribakinu.