Aļona Ostapenko kļūst par Luksemburgas "International" čempioni

Ostapenko mača ievadā atspēlēja breikbumbu un jau savā pirmajā servē atzīmējās ar diviem "eisiem". Pirmais breiks bija devītajā geimā, kurā Ostapenko atņēma pretiniecei servi un ieguva tiesības servēt par uzvaru setā. To Ostapenko paveica lieliski - 6-4.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko ar rezultātu 7-5, 7-6 (7:3) uzvarēja 17 gadus veco amerikānieti Ketrīnu Maknelliju, otrajā kārtā ar rezultātu 4-6, 6-2, 6-2 pārspēja turnīra pirmo raketi Elīzi Mertensu no Beļģijas, bet ceturtdaļfinālā guva virsroku 6-1, 6-1 pār ranga trešā simta tenisisti Antoniju Lotneri no Vācijas. Savukārt pusfinālā ar rezultātu 3-6, 6-3, 6-2 pārspēja Annu Bļinkovu (WTA 66.), kura turnīrā bija izlikta ar astoto numuru.

Tikmēr Gērgesa pirmajā kārtā ar rezultātu 5-7, 6-1, 6-3 uzvarēja Misaki Doju no Japānas, otrajā kārtā ar 4-6, 6-4, 6-4 pārspēta Sorana Kirstja no Rumānijas, bet ceturtdaļfinālā ar 1-6, 6-2, 6-3 pieveikta Monika Puiga no Puertoriko. Sestdien pusfinālā viņa ar 6-3, 6-4 pārspēja kazahstānieti Elīnu Ribakinu.