"Purva slepkavai" Mairai Hindlijai cietumā bijušas attiecības ar citu bēdīgi slavenu noziedznieci

Grāmatā Goatlijs min, ka viņam nav šaubu par to, ka Vesta bijusi vainīga seksuāla rakstura noziegumos un slepkavībās, kas norisinājās Kromvela ielā 25, Glosterā, Anglijā.

Viņš norāda arī to, ka, iespējams, toreiz ir bijuši arī citi upuri, kuru līķi nav identificēti.

Viņš minējis, ka Roza bijusi pārņemta ar Hindliju, viņu saistīja viņas zināšanas. Hindlija bija mācījusies vairākus atklātās universitātes kursus. Viņš medijam "Daily Mail" minējis, ka "kad es viņu apciemoju pāris mēnešus velāk, Rozas viedoklis par Hindliju bija ļoti mainījies." Viņa teica, ka no Hindlijas ir jāpiesargās.

"Viņa manipulē ar cilvēkiem. Tu pats to nesaproti, bet viņa var tevi pārliecināt darīt to, ko viņa vēlas. Jā, viņa ir gudra. Viņa ir ļoti bīstama, tā sieviete," uz šādas nots bija beigušās viņu romantiskās attiecības.

Viņu attiecības bija vienas no vairākām, kurās Vesta bija iesaistījusies kopš sava mūža ieslodzījuma sākuma.

Maira Hindlija bija sērijveida slepkava un izvarotāja. Jau vēstīts, ka Maira ir viena no visnežēlīgākajām sievietēm pasaules vēsturē. Viņa kopā ar savu draugu Janu Breidiju laikā no 1963. līdz 1965. gadam nolaupīja, izvaroja, spīdzināja un beigās nogalināja piecus bērnus. Četri no bērniem tika aprakti purvā. Pēc šī nozieguma pāris ieguvis apzīmējumu "purva slepkavas".