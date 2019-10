Tallinu pārņem neskaitāmi suņu uzbrukumi - cietuši gan mājdzīvnieki, gan bērni

"Pulksten 19.30 atgriezos no pastaigas ar savu taksīti, kurš bija pavadā. Tajā brīdī atvērās kaimiņu durvis un iznāca vīrietis ar diviem bulterjeriem. Vienam no suņiem nebija uzpurņa. Viss notika negaidīti - abi bulterjeri uzbruka manam sunim," stāsta takša īpašnieks, kura mīlulis cieta suņu uzbrukumā.

Par laimi, taksis atguvās no gūtajiem ievainojumiem un bulterjeru īpašnieks sedza materiālos zaudējumus. Hābersti apgabala pašvaldības policijas galvenais inspektors Talehs Gusejnovs tikās ar abām konflikta pusēm, lieta tika izbeigta un bulterjeru īpasnieks atbilstosi sodīts.

"No suņu īpašniekiem mēs pastāvīgi dzirdam, ka viņu mājdzīvnieks ir draudzīgākais dzīvnieks pasaulē. Tomēr šādi gadījumi notiek gadu no gada. It īpaši medību un kaujas suņu šķirņu saimniekiem, pastaigu laikā vajadzētu suņiem nēsāt uzpurņus. Tad šādas situācijas nenotiku," sacījis Gusejnovs.