2018. gada 5. jūlijā Rīgā darbu sāka viena no modernākajām šautuvēm Baltijā, kurā ir iespēja apgūt šaušanas prasmes gan ar kaujas, gan pneimatiskajiem ieročiem un pat arbaletiem. Tās iekārtojums atbilst visiem Eiropas Savienībā noteiktajiem standartiem.

Jaunās šautuves priekšrocības attiecībā pret konkurentiem ir tās modernais tehniskais aprīkojums. “Atšķirībā no citām Latvijas šautuvēm mūsu priekšrocība ir automatizētā sistēma. Proti, mērķi ir izvietoti uz trosēm, kas vadāma ar individuālu slēdzi no katras šaušanas pozīcijas. Cilvēkam nav jādodas uguns līnijā, lai apskatītu savu šaušanas rezultātu pie mērķa un veikt atzīmes, mērķis pats pieslīd klāt pie šāvēja. Tas ir būtiski gadījumos, ja vienlaicīgi šaušana notiek no vairākiem celiņiem – tam, kurš ir pabeidzis šaušanu, nav jāgaida, kamēr šaušanu beigs pārējie, lai apskatītu savu mērķi. Būtībā, ja cilvēks, piemēram, ir apmaksājis nodarbību stundas garumā, viņš arī pilnvērtīgi šo stundu izlieto,” skaidro Trāpītavas pārstāvis.