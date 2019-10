Populārais "drag queen" Amuna Davis atklāti par piedzīvoto apsmieklu un drūmo bērnību

Turklāt tas bijis arī viens no smagākajiem brīžiem Dāvja dzīvē ne tikai vecāku šķiršanās, bet arī apkārtējo neizpratnes un pāridarījumu dēļ: “Toreiz es slēpu, kas es esmu, bet viņi (klasesbiedri) tāpat redzēja, jo es biju savādāks. Mani ļoti apsaukāja skolā. Ļoti. Grūstīja, saukāja par “žirnij”, spļāva uz muguras,” atceras Dāvis, piebilstot, ka emocionāli grūti esot bijis arī tāpēc, ka arī atnākot mājās, Dāvis bijis viens. “Es sēdēju un sapratu, ka nevienam neesmu vajadzīgs. Un tas bija tas brīdi, kad es domāju – man ir jāmirst,” saka Dāvis, piebilstot, ka ar savu stāstu viņš vēlas iedvesmot citus jauniešus, kuri reiz domājuši vai jutušies līdzīgi, tomēr nepadoties. "Es negribu nekad mūžā, lai bērni vai jaunieši tā domātu par sevi. Vienīgais, kas mani izglāba, bija mani sapņi un mērķi,” tā Dāvis.

Dāvja pieredzētais mudināja arī Jaroslavu atklāt savus bērnības pārdzīvojumus – gan to, kā ticis apsaukāts skolā sava apaļuma dēļ, gan to, ka gandrīz nožņaugts, jo atšķīries no citiem.