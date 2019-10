Par spīti cerībām, kuras latviešu faniem sniedza Vašingtonas "Wizards" , sezonas sākumā NBA komandu sastāvos būs atrodami tikai trīs spēlētāji ar latviešu pasi- Kristaps Porziņģis , Dāvis Bertāns un Rodions Kurucs . Katrs no šiem spēlētājiem savā komandā ieņems atšķirīgu lomu, bet ir skaidrs, ka tieši liepājnieks jaunajā sezonā būs viens no sava kluba līderiem.

Kristaps Porziņģis

Savā prognozē jaunajai sezonai Ģenerālis Valdis Valters minēja, ka Porziņģis spēlēs tādā pašā līmenī, kā viņš to darīja Ņujorkā. Līdz šim redzētais sniegums pārbaudes spēlēs liecina, ka spēlētājs ir atguvies no traumas. Var tikai un vienīgi piekrist, ka spēka uzbrucējs būs rezultatīvs, bet metienu precizitāte, kā varēja novērot arī pirmssezonā, būs problēma. Šo problēmu visprecīzāk savā prognozē izcēla Edgaras Buļs.

"Ja Kristaps vairāk uzbruks no distances, tā būs baigā loterija. Statistika abiem ar Dončiču būs, bet, vai tas atnesīs "Mavericks" uzvaras, nezinu," sacīja Buļs.

Par spīti neskaitāmām uzslavām no galvenā trenera, komandas biedriem un medijiem, nevar izslēgt iespēju, ka Porziņģa pirmā sezona Dalasā būs vilšanās. Daudzi no "Mavericks" sagaida iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Rietumu konference šogad ir pārpildīta ar labām komandām, līdz ar to, ir grūti paredzēt, ka komanda, kuras priekšgalā ir divi tik jauni un, brīžiem, neprecīzi spēlētāji, varētu būt starp astoņām labākajām komandām rietumos. Problēmas radīs arī Kaspara Dvinska pieminētais soliņš, kur nav atrodami daudz stabili NBA rotācijas spēlētāji.