Fitnesa modele Paula Freimane atklāj, vai pēc šķiršanās ir gatava jaunām attiecībām

Vaicāta, vai viņa ir gatava jaunām attiecībām, pagaidām fitnesa modele vēl nevar skaidri atbildēt. "Šobrīd esmu brīva meitene, taču netaisos uzreiz lēkt iekšā jaunās attiecībās. Jā, esmu aizgājusi vakariņās ar vienkārši labiem draugiem, kas no malas varbūt izskatās tā, it kā es būtu kopā ar jau kādu citu. Taču tas tā nav! Šobrīd mēģinu atpūsties no attiecībām un veltīt laiku sev."