Pēc atteikuma nodoties mīlas priekiem vīrietis nodzēš cigareti pret draudzenes roku

Savukārt vainīgais, kurš bijis manāmi iereibis, noliedza iepriekšminēto. Arī cigarete vienkārši izslīdējusi no rokām un netīšām skārusi sievieti. Policisti vairākkārt aicināja cietušo rakstīt pieteikumu par pāridarītāja nošķiršanu no ģimenes, taču sieviete atteikusies. Tāpat policisti izskaidroja, ka par miesas bojājumu nodarīšanu ir iespējams uzsākt administratīvo lietvedību un nozīmēt tiesu medicīnas ekspertīzi, taču arī no šīs iespējas sieviete atteikusies.