Evakuētajā Juglas daudzdzīvokļu mājā glābēji atrod sālsskābi un līķi

Vēl divus cilvēkus ugunsdzēsēji no ugunsnelaimēm izglābuši.

Kā ziņots, otrdien, 22. oktobrī, ap plkst. 19 dienests saņēma izsaukumu uz Brīvības gatvi Rīgā, kur daudzstāvu dzīvojamā mājā bija jūtama kodīga smaka. Glābējiem ierodoties, tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem atradās tobrīd nezināmas izcelsmes viela. Glābēji atrasto vielu savāca no dzīvokļa, ievietoja to tvertnēs un nogādāja ārpus ēkas. Pēc tam viela tika nodota bīstamo atkritumu apsaimniekotājas SIA "Eko osta" pārstāvjiem.