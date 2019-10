Vairums cilvēku rēķinās ar to, ka viņu atmiņa pēc kāda laika sāk kļūt sliktāka, taču ir gadījumi, kad atmiņas zaudēšana notiek strauji un negaidīti. Kā tas ir - vienā dienā zaudēt visu savu dzīves pieredzi un ko nozīmē sākt dzīvi patiešām no jauna?

Jauna dzīvība un jauna dzīve

Pārdomas par to, cik tieši noturīga ir katra cilvēka dzīves pieredze, raisa Stīva un Kamres Kurto stāsts no Mičiganas štata ASV. Jaunais pāris 2012. gadā gatavojās sava pirmdzimtā nākšanai pasaulē, kad topošajai māmiņai radušās veselības problēmas - viņa sūdzējusies par elpas trūkumu un nonākusi slimnīcā. Viņai slimnīcā konstatēta preeklampsija - grūtniecības patoloģija, kas var izpausties arī ar lēkmēm.

"Tā bija tīrākā nejaušība, ka lēkmes laikā cieta tieši tās smadzeņu daļas, kuras ir atbildīgas par atmiņu radīšanu un saglabāšanu. Viņa tikpat labi būtu varējusi arī zaudēt runas spēju vai palikt ar paralizētu roku," portālam "The Guardian" atklājis Stīvs Kurto.

Izmaiņas bijušas pamanāmas uzreiz pēc sievietes pamošanās. Kamre uzlūkojusi savu vīru ar tukšu skatienu, it kā redzētu viņu pirmo reizi dzīvē. Viņa bija aizmirsusi visu - gan savu laimīgo ģimenes dzīvi, gan to, ka ir gaidījusi bērnu. Viņa vēlāk ir atzinusi, ka "es neko un nevienu nevarēju atpazīt. Man nebija ne mazākās nojausmas par to, kas es esmu un es nevarēju pat atcerēties, kā mani sauc".