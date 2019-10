Vaira Vīķe–Freiberga: Padarīsim Latvijas sievietes par paraugu visai Eiropai!

V. Vīķe - Freiberga norāda uz trim spēka avotiem - klusums un ieklausīšanās sevī; spēks, kas nāk no citiem - lūdziet un jums tiks dots; kā arī dievišķais spēks - spēks no Visuma un augstākiem spēkiem.

Tas spēks, kas ir atmodināms, guļ dziļi un slēpjas no apkārtnes trokšņiem, ikdienas raizēm un sīkumiem. Spēks atmostas klusumā, vientulībā pie dabas.

Tas atmostas, arī koncentrējoties uz kaut ko - spēlējot mūzikas instrumentu, staigājot dabā, darot rokdarbus, priecājoties par savām puķītēm. Spējot koncentrēties ar visu savu uzmanību uz to, ko tajā brīdī dari.

2. Otrais spēka avots nāk no citiem. Svarīgākais likums ir - lūdziet un jums tiks dots!

Mums latviešiem bieži tiek mācīts, ka prasīt palīdzību no citiem ir kauns. Tu mirsti vai nost, bet neprasīsi palīdzību. Man ir žēl, ja kāds tā ir mācīts, jo dzīvē pienāk brīdis, kad ir jāprasa palīdzība.

3. Trešo lietu ir visgrūtāk izskaidrot. Tā ir tā, ko varētu saukt par palīdzību no augstākiem spēkiem. Tie, kas nav dievticīgi vai reliģiozi, tiem to visgrūtāk ir saprast.

Vai tiešām nevarat pieņemt, ka kaut kur pasaulē kaut kas valda ļoti sarežģīts un ļoti spēcīgs, kas dīvainā kārtā var nākt jums palīgā ar vienu nosacījumu - ja jums pašiem ir galvā skaidra iztēle un priekšstats par to, ko jūs vēlaties. Tas prasa gatavību dotajā brīdī formulēt, ko es gribu dzīvē sasniegt.

Tad to domu, kad tā ir skaidra, paturiet sirdī un ļaujiet tai kā balonam aizlidot Visumā. Savā prātā atstāj to, ka tu to tagad nodod Visuma rokās. Tu esi gatavs būt par darbarīku Visuma rokās, lai paveiktu, kas būtu tev patīkams un citiem derīgs. Un brīnumainā kārtā redzēsi, ka daudz kas šķirsies un vērsies. Bet svarīgi arī neaizmirst, ka viss, kas ir sasniegts, ir prasījis treniņu, pūles un darbu.