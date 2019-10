Zinātnieki atklāj, kam domāti cilvēka "ilkņi"

Mūsdienās cilvēka acu zobi ir visīsākie, kādi tie jebkad bijuši. Arī zobu garuma atšķirība starp dzimumiem vairs neesot tik izteikta. Tas izskaidrojams ar to, ka atšķirībā no gorillām, kas joprojām seko savu senču piemēram, vīrieši vairs zobus neizmanto cīniņos. Zinātniekiem gan neesot pilnībā skaidrs, kāpēc tas ir noticis. Viena no izvirzītajām teorijām rosina domāt, ka cilvēku mazuļi nespēj sevi pasargāt, tāpēc vīrieši vairāk laika sākuši pavadīt ar bērniem, nevis cīnoties par partneri.