Zināma Latvijas vieta ''Doing Business'' reitingā

Savukārt no Baltijas valstīm labāko sniegumu uzrādījusi Lietuva, kura reitingā pakāpusies uz 11. vietu, bet pērn ieņēma 14. vietu, kamēr Igaunija gada laikā reitingā noslīdējusi no 16. vietas uz 18. vietu.

Ministrijā arī atzīmēja, ka Latvijā "Doing Business" reitings tiek izmantots kā reformu novērtēšanas rīks, kas ļauj iezīmēt prasības, kurās administratīvais slogs ir pārāk liels, proti, ļauj salīdzināt administratīvo procedūru skaitu un ilgumu to izpildei un saistītās izmaksas, kā arī novērtēt uzņēmējdarbības vidi kopumā.

Pozīcijā "Uzņēmējdarbības sākšana" Latvija noslīdējusi no 24. vietas uz 26. vietu, Latvijas rādītājs, kurā vērtēta būvatļauju saņemšana, saglabājies nemainīgs, Latvijai ieņemot 56. vietu. Tajā pašā laikā sadaļā par līgumsaistību izpildi Latvija pakāpusies no 20. vietas uz 15. vietu, bet sadaļā par kredītu pieejamību mūsu valsts noslīdējusi no 12. vietas uz 15. vietu. Nodokļu nomaksas jomā Latvijai 16. vieta, salīdzinot ar 13. vietu pirms gada.